Погода
$ 84.77 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

Предпринимателей двух областей приглашают к участию в бизнес-акселераторе

217  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Accelerate Prosperity приглашает предпринимателей Ошской и Баткенской областей к участию в бизнес-акселераторе, который пройдет в рамках проекта "Экселейрейт Просперити Азия", софинансируемого Европейским союзом и Фондом Ага Хана.

Проект направлен на развитие предпринимательской деятельности и повышение экономического благосостояния населения в сельских районах республики.

Для участия в 7-недельной акселерационной программе приглашаются малые и растущие предприятия Ошской и Баткенской области.

Основные критерии: не менее 1 года работы, выручка за год не менее 350 000 сомов, в команде - не менее двух человек.

Отобранные компании примут участие в акселерационной программе, и в ходе обучения предприниматели пройдут интенсивное обучение по таким темам, как ценностное предложение, управление человеческими ресурсами, финансовое и бизнес-моделирование, маркетинг, а также поработают с опытными трекерами. Система трекинга поможет предпринимателям применять на практике знания, полученные во время обучения, а также отследить прогресс всех команд.

Акселерационная программа завершится Демо-днем, где участники презентуют свои бизнес-планы инвестиционному комитету и потенциальным инвесторам. Все компании, успешно окончившие программу, станут выпускниками Accelerate Prosperity и смогут воспользоваться обширными ресурсами, такими как закрытый чат с уникальными возможностями, беспрепятственное участие в проводящихся Демо-днях, доступ к финансированию от партнеров и другие.

Компании-победители, отобранные инвестиционным комитетом, получат техническую поддержку и инвестиции до 100 тысяч долларов от Accelerate Prosperity.

Более подробно об акселерационной программе и условиях участия: https://kg.accelerateprosperity.org/oshbatken22 Фейсбук - Accelerate Prosperity Kyrgyzstan, Инстаграм: @ap_kgz.

Крайний срок подачи заявок: 10 февраля 2022 года

Бизнес-акселератор реализуется в рамках проекта Accelerate Prosperity ASIA и финансируется Европейским союзом и Фондом Ага Хана. Проект направлен на развитие предпринимательства и повышение экономического благосостояния сельского населения Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412241
Теги:
Баткенская область, бизнес, Ошская область, Кыргызстан, проект, Фонд Ага Хана
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  