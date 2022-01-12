Предпринимателей двух областей приглашают к участию в бизнес-акселераторе

Accelerate Prosperity приглашает предпринимателей Ошской и Баткенской областей к участию в бизнес-акселераторе, который пройдет в рамках проекта "Экселейрейт Просперити Азия", софинансируемого Европейским союзом и Фондом Ага Хана.

Проект направлен на развитие предпринимательской деятельности и повышение экономического благосостояния населения в сельских районах республики.

Для участия в 7-недельной акселерационной программе приглашаются малые и растущие предприятия Ошской и Баткенской области.

Основные критерии: не менее 1 года работы, выручка за год не менее 350 000 сомов, в команде - не менее двух человек.

Отобранные компании примут участие в акселерационной программе, и в ходе обучения предприниматели пройдут интенсивное обучение по таким темам, как ценностное предложение, управление человеческими ресурсами, финансовое и бизнес-моделирование, маркетинг, а также поработают с опытными трекерами. Система трекинга поможет предпринимателям применять на практике знания, полученные во время обучения, а также отследить прогресс всех команд.

Акселерационная программа завершится Демо-днем, где участники презентуют свои бизнес-планы инвестиционному комитету и потенциальным инвесторам. Все компании, успешно окончившие программу, станут выпускниками Accelerate Prosperity и смогут воспользоваться обширными ресурсами, такими как закрытый чат с уникальными возможностями, беспрепятственное участие в проводящихся Демо-днях, доступ к финансированию от партнеров и другие.

Компании-победители, отобранные инвестиционным комитетом, получат техническую поддержку и инвестиции до 100 тысяч долларов от Accelerate Prosperity.

Более подробно об акселерационной программе и условиях участия: https://kg.accelerateprosperity.org/oshbatken22 Фейсбук - Accelerate Prosperity Kyrgyzstan, Инстаграм: @ap_kgz.

Крайний срок подачи заявок: 10 февраля 2022 года

Бизнес-акселератор реализуется в рамках проекта Accelerate Prosperity ASIA и финансируется Европейским союзом и Фондом Ага Хана. Проект направлен на развитие предпринимательства и повышение экономического благосостояния сельского населения Кыргызстана.