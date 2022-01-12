Погода
$ 84.77 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

Задержан подозреваемый в краже скота

146  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает о задержании скотокрада.

В ОВД Жайылского района с заявлением по факту кражи скота (лошади) обратился житель села Суусамыр.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД района согласно ст. 205 ("Кража") УК КР, было начато досудебное производство.

В рамках следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был установлен и задержан 18-летний К.Д., житель Чуйской области. Задержанного водворили в ИВС.

По предварительным данным, выяснилось, что подозреваемый был задержан во время продажи краденного скота на рынке города Таласа.

В настоящее время украденный скот изъят и возвращен заявителю.

В настоящий момент сотрудники милиции проверяют вышеуказанное лицо на причастность к другим аналогичным преступлениям, расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412242
Теги:
ГУВД, скотокрадство, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  