Задержан подозреваемый в краже скота

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает о задержании скотокрада.

В ОВД Жайылского района с заявлением по факту кражи скота (лошади) обратился житель села Суусамыр.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД района согласно ст. 205 ("Кража") УК КР, было начато досудебное производство.

В рамках следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был установлен и задержан 18-летний К.Д., житель Чуйской области. Задержанного водворили в ИВС.

По предварительным данным, выяснилось, что подозреваемый был задержан во время продажи краденного скота на рынке города Таласа.

В настоящее время украденный скот изъят и возвращен заявителю.

В настоящий момент сотрудники милиции проверяют вышеуказанное лицо на причастность к другим аналогичным преступлениям, расследование продолжается.