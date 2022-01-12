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В Бишкеке тепловозом был сбит мужчина. Милиция просит опознать труп (фото)

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- Бакыт Стамов
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11 октября 2021 года примерно в 23:40 часов на железнодорожном пути расположенного на пересечении улиц Кулиева и Боконбаева тепловозом был сбит мужчина азиатской внешности, примерный возраст 25-30 лет. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

"Следственной службой УВД Ленинского района Бишкека данный факт зарегистрирован в ЕРПП.

Приметы: рост 165-170 см., среднего телосложения, нос прямой, лицо овальное, волосы черные короткие, брови дугообразные, уши прилегающие, зубы на верхней и нижней челюсти все свои.

Был одет: темно-серая кофта с чёрными рукавами, чёрная водолазы, темна-синяя футболка, чёрные брюки, серые трусы, темно-серые носки, серве голоши.

Уважаемые граждане, просим оказать содействие по установлению данного трупа мужчины. Всех, кто располагает какими-либо данными о мужчине на фото, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-605, 0 (705) 450-553, 0 (553) 102-465, 0(551) 088-330 и 102".


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URL: https://www.vb.kg/412243
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