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Гигантская пирамида из бокалов в Дубае попала в книгу рекордов Гиннесса

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- Наталья Крайнова
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Грандиозная пирамида из бокалов для шампанского, построенная в дубайском отеле Atlantis, The Palm, вошла в книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет Daily Mail.

Всего на пирамиду ушло более 54 тысяч бокалов, которые потом наполнили шампанским.

Воздвижением башни высотой более восьми метров 30 декабря 2021 года занималась целая команда специалистов из голландской компании. На это ушло пять дней.

Сначала команда нарисовала на полу отеля квадрат, а потом начала устанавливать бокалы. Малейшая ошибка могла привести к обрушению всей конструкции.

После пирамиду осторожно разобрали, и все бокалы отправили на переработку. Из них, как заявило руководство отеля, изготовят посуду для гостиницы.

Предыдущий рекорд был поставлен в испанском Мадриде в 2017 году. Тогда удалось выстроить башню из 50 116 бокалов.


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URL: https://www.vb.kg/412247
Теги:
ОАЭ, рекорд
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