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МИД РФ предложили нанять зоопсихологов для "общения с обезьянами" из Европы

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Экономист, зампредседателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин заявил, что российским послам и дипломатам не хватает имеющегося образования для работы с представителями Европы: нужно добавить психиатрическую подготовку. Об этом эксперт сказал в интервью изданию Украина.ру.

"Да, европейцы сходят с ума. Да, нам не хватает психиатров в дипломатии, потому что традиционные дипломаты не привыкли общаться с обезьянами. Вот зоопсихологи и психиатры - это те, кем нужно укомплектовать штаты МИДа. Я считаю, что посол России в европейской стране не может не иметь психиатрического образования.

Ну в дипломатической академии откройте курсы, объясняйте им, что этот синдром выглядит так, а этот так. Что если какой-нибудь министр подрабатывал в юношестве стриптизом в гей-баре, то он будет иметь такие-то особенности", - сказал Делягин.


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URL: https://www.vb.kg/412248
Теги:
Европа, Россия
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