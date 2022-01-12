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На фоне подорожания продуктов в Туркменистане преследуют недовольных

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На фоне частичной отмены развоза субсидированных продуктов и роста цен на некоторые продукты из ассортимента продуктовых пайков в Туркменистане население, выражающее недовольство происходящим, подвергается давлению. Жителей одного из микрорайонов Ашгабата вызвали в полицию для дачи объяснений за коллективное обращение в Министерство торговли.

Сразу после новогодних праздников по квартирам "жалобщиков" одного из столичных микрорайонов прошли два полицейских лейтенанта в форме и приказали явиться в опорный пункт. В опорном пункте предложили написать объяснительную записку о том, что их не устраивает в продуктовых пайках и пригрозили открыть уголовные дела. Многие стали отказываться от своих подписей.

Корреспонденты "Азатлыка", сообщившие об этом случае, отмечают, что перед этим у подписавших жалобу власти потребовали копии паспортов.

Заявление в Министерство торговли жители написали около месяца назад.

"Жители, в основном пенсионеры, написали заявление в Министерство торговли с жалобой на продавцов магазина "Радуга", что несколько раз в пайке им не выдали масло, продавцы обвешивают и обсчитывают, привозят пайки тогда, когда многие на работе, а в самом магазине отказываются принимать карточки для оплаты, когда отсутствует завмаг", - сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщают корреспонденты "Азатлыка", проблемы, перечисленные жителями, не ограничиваются одним конкретным магазином, аналогичная ситуация происходит практически во всех магазинах Ашгабата. Тем не менее "Азатлык" попытался связаться с магазином "Радуга" и Министерством торговли Туркменистана, но получить комментарии редакции не удалось.

По словам корреспондента "Азатлыка", подписавшие обращение к властям с просьбой решить проблемы с продуктовым обеспечением по субсидированным ценам - в основном пенсионеры, составляющие наиболее уязвимую часть населения.

В начале года правительство страны объявило о 10 процентном повышении пенсий в стране. По официальным данным, с начала нынешнего года минимальная пенсия в Туркменистане составляет 410 манатов. В пересчете на иностранную валюту по курсу ЦБ Туркменистана 410 манатов составляет $117, по курсу черного рынка около $18,6.

Между тем в стране немало пенсионеров, размер пенсии которых значительно ниже официально заявленной минимальной пенсии. Корреспондент "Азатлыка" сообщает о пенсионерке, имеющей 27-летний трудовой стаж, пенсия которой составляет 300 манатов.

- Когда в собесе она стала возмущаться, ей ответили, что "сверху поступило распоряжение назначать пенсии по минимуму", - сообщает корреспондент.

В это время население страны волнует вопрос отмены пайков.

Подавляющая часть населения зависит от продовольственной нормы, определяемой правительством. Размер и стоимость продуктовых пайков по субсидированным ценам существенно изменились в течение года. В Ашгабате в пайках по сниженной цене пока остались куры и яйца. Жителей некоторых районов предупредили о полной отмене пайков с февраля.

- Подорожание на кануне нового года практически в два раза сахара и подсолнечного масла вызвало ропот. На днях в ряде районов привоз пайков возобновили. Где-то привезли яйца и куриные окорочка на 45 манатов. В других местах привозили также и масло с сахаром по новым ценам, и многие отказывались их брать, - сообщил 11 января корреспондент "Азатлыка" в Ашгабате.

По словам корреспондента, в ряде случаев жителям разрешали брать только куриные окорочка и яйца, в других случаях без масла и сахара не давали остальные продукты из пайка. Во многих местах люди за пайками не выходили из-за отсутствия денег.

В Ашгабате продуктовые пайки реализуют среди населения, доставляя их на дом, в областях продают в государственных магазинах по месту жительства. Продажа дефицитных продуктов - муки, масла, сахара и яиц - сопровождается большими очередями. В отдаленные районы эти продукты не привозят месяцами. Наряду с этим в Ашгабате увеличиваются очереди за хлебом.

Источник: Радио Азатлык


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URL: https://www.vb.kg/412249
Теги:
Туркменистан, дефицит
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