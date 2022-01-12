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Двое мужчин упали в канализационый колодец. Их спасли

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-центр МЧС сообщает, что вчера днем, 11 января, два сотрудника жилищно-коммунального хозяйства 48-летний М.С. и 55-летний Ж.Ж. во время работы упали в канализационный люк рядом с районной больницей в городе Шопокове Сокулукского района.

На место происшествия были привлечены четыре спасателя ПСЧ № 23, которые в ходе спасательной операции извлекли пострадавших из люка.

Один из пострадавших отравился угарным газом и был госпитализирован в районную больницу медиками "скорой помощи", второй гражданин отказался от помощи.


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URL: https://www.vb.kg/412252
Теги:
МЧС, Сокулукский район
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