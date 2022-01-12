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В Джала-Абадской области без вести пропал 27-летний Сардорбек Арибжанов

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- Наталья Крайнова
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В Джалал-Абадской области пропал без вести 27-летний Сардорбек Арибжанов - житель села Арал Сузакского сельского округа Сузакского района. Как сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области, его место нахождение неизвестно с 8 декабря 2021 года c 15 часов.

Родственники и милиция обращаются к общественности за помощью в розыске Сардорбека.

Приметы: рост 165-170 см, кожа светлая, брови, глаза и волосы черные, среднего телосложения, имеет бороду.

Был одет в синюю джинсовую куртку, черные джинсы и черные кроссовки.

Сведения о молодом человеке просят сообщать по номерам телефонов: 102, (03748) 5 02 09, (0778) 15 15 91, (0550) 31 31 22.


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URL: https://www.vb.kg/412258
Теги:
розыск
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