Погода
$ 84.77 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

Мэрия Бишкека выражает соболезнования в связи с кончиной Валентины Косатых

141  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия Бишкека выражает глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Косатых Валентины Андреевны – ветерана Великой Отечественной войны и председателя Совета ветеранов Ленинского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Валентина Андреевна оказалась на войне в 16 лет. Пройдя краткосрочные подготовительные курсы, приступила вместе с однополчанами к охране стратегических объектов особой важности. Во время разведывательной операции задержала диверсанта. За этот поступок награждена медалью "За боевые заслуги". В разные годы также удостоилась медалей "За победу над Германией", "Г.К.Жукова" и других наград в честь юбилеев Победы.

"Валентина Андреевна – пример бесконечной стойкости, безграничного мужества и волевого характера. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда", - сообщает мэрия.

Муниципалитет участвует в организации и проведении похорон, которые пройдут после прибытия родственников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412260
Теги:
ветераны, ВОВ, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  