Мэрия Бишкека выражает соболезнования в связи с кончиной Валентины Косатых

Мэрия Бишкека выражает глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Косатых Валентины Андреевны – ветерана Великой Отечественной войны и председателя Совета ветеранов Ленинского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Валентина Андреевна оказалась на войне в 16 лет. Пройдя краткосрочные подготовительные курсы, приступила вместе с однополчанами к охране стратегических объектов особой важности. Во время разведывательной операции задержала диверсанта. За этот поступок награждена медалью "За боевые заслуги". В разные годы также удостоилась медалей "За победу над Германией", "Г.К.Жукова" и других наград в честь юбилеев Победы.

"Валентина Андреевна – пример бесконечной стойкости, безграничного мужества и волевого характера. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда", - сообщает мэрия.

Муниципалитет участвует в организации и проведении похорон, которые пройдут после прибытия родственников.