Российский робот-космонавт будет готов к концу 2022 года

Антропоморфный робот-аватар проекта "Теледроид", предназначенный для работы в открытом космосе, будет изготовлен в конце 2022 года, заявил РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика проекта НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Мы сделали задающее устройство копирующего типа и манипулятор "Теледроида". В феврале мы будем испытывать эти компоненты, а сам робот, который уже полностью разработан, появится в "железе" к концу 2022 года. Далее ему предстоит ряд наземных испытаний в условиях, приближенных к космическим, но без учета факторов космического полета", - сказал Дудоров.

Он также уточнил, что "Теледроид" - это название не самого робота, а проекта. Когда он будет готов, то, возможно, получит название FEDOR-2 в честь своего предшественника - робота "Федора".

"Теледроид" будет выглядеть как торс человека. Функционировать он будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операции робот сможет выполнять самостоятельно. Это будет своеобразный "робот-Леонов" - по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым. В проекте будут использованы технологии, опробованные в роботе "Федоре", который побывал на орбите в 2019 году.