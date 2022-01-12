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КНДР 11 января провела испытания гиперзвуковой ракеты

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КНДР во вторник провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно его сведениям, испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1 000 км и точно поразила цель.

Как сообщил ЦТАК, испытания были нацелены на "окончательную проверку технических характеристик разработанной системы гиперзвукового оружия".

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Согласно сведениям ведомства, ракета пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км, скорость полета соответствовала числу М=10 (более 12 тыс. км/ч). По данным комитета, пуск мог быть произведен в рамках зимних учений войск КНДР.

Со своей стороны агентство Kyodo сообщило, что ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны (ИЭЗ) в Японском море. Согласно правительственным источникам агентства, информации о каком-либо ущербе японской территории в результате запуска также не поступало.

Ранее ЦТАК сообщал, что КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты. В свою очередь представитель Министерства национальной обороны Южной Кореи 10 января заявил телеканалу KBS, что запущенная КНДР 5 января ракета "не соответствует ни одной из двух широко признанных категорий гиперзвуковых ракет, в которые входят гиперзвуковой планирующий летательный аппарат и гиперзвуковая крылатая ракета". По словам чиновника, ракета, которую КНДР испытала в сентябре 2021, подходит под категорию гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов, а пуск 5 января был произведен обычной баллистической ракетой общего назначения. Представитель военного ведомства отметил, что испытания ракеты 5 января "не представляет серьезного технологического прогресса по сравнению с первым известным испытанием гиперзвуковой ракеты в сентябре прошлого года".

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/412262
Теги:
Северная Корея
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