Тазабек Икрамов Бакыту Торобаеву: Вы засовываете в рот все пять пальцев

Сегодня во время заседания ЖК КР депутат Тазабек Икрамов выразил недовольство своему коллеге Бакыту Торобаеву, который временно исполнял обязанности спикера ЖК.

"Вы не берет в учет голоса нардепов и ставите на голосование. Ваши действия неправильные, таким темпами работа парламента не будет идти в правильном русле. Вы засовываете в рот все свои пять пальцев, так вы можете поперхнуться Бакыт Эргешович,- заявил Икрамов.

На заявление Икрамова Торобаев ответил, что принимает все замечания, "Это парламент, где должна вестись полемика, а поперхнемся мы или нет, вы сами этого не знаете", - сказал Торобаев.