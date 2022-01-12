Погода
$ 84.77 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

Тазабек Икрамов Бакыту Торобаеву: Вы засовываете в рот все пять пальцев

35  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня во время заседания ЖК КР депутат Тазабек Икрамов выразил недовольство своему коллеге Бакыту Торобаеву, который временно исполнял обязанности спикера ЖК.

"Вы не берет в учет голоса нардепов и ставите на голосование. Ваши действия неправильные, таким темпами работа парламента не будет идти в правильном русле. Вы засовываете в рот все свои пять пальцев, так вы можете поперхнуться Бакыт Эргешович,- заявил Икрамов.

На заявление Икрамова Торобаев ответил, что принимает все замечания, "Это парламент, где должна вестись полемика, а поперхнемся мы или нет, вы сами этого не знаете", - сказал Торобаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412264
Теги:
Бакыт Торобаев, Тазабек Икрамов, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  