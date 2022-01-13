Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь

Депутат Госдумы Владимир Жириновский предрек в Telegram эвакуацию нескольких миллионов американцев в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в США.

Парламентарий напомнил об истории Советского Союза, который, по мнению политика, распался из-за того, что "русские подкармливали национальные окраины". По его мнению, сейчас похожие процессы происходят в США.

"Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США", - заявил Жириновский.

Политик отметил, что если сейчас белые американцы все еще составляют большинство населения в Соединенных Штатах, то через десять лет они превратятся в меньшинство, которое столкнется с дискриминацией.

"И начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов", - написал депутат.

Жириновский заключил, что в сложившихся условиях США "рухнут", так как новое общество после оттока белых американцев не сможет поддерживать такой же уровень развития технологий, экономики и жизни.

Источник: РИА новости