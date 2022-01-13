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Госдеп США напомнил РФ о ковиде и призвал прекратить учения возле Украины

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что после российско-американских переговоров, прошедших в Женеве 10 января, Вашингтон не увидел шагов России по деэскалации напряженности у границ Украины. Об этом она заявила на брифинге для журналистов.

"И, как мы уже говорили, пока эти переговоры продолжаются, они не увенчаются успехом, если мы не сможем сделать это в атмосфере деэскалации. Над Украиной не должен висеть дамоклов меч", - сказала Нуланд.

В своем выступлении заместитель госсекретаря заявила, что Россия спровоцировала кризис, когда подвела к границам Украины 100 тысяч военных. Нуланд считает, что Россия распространяет дезинформацию об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать свои действия.

В то время, когда в России, как и в других местах, снова свирепствует ковид, и когда только половина населения страны вакцинирована, Кремль должен оправдываться перед русским народом, почему он разжигает потенциально очень кровавый и дорогостоящий конфликт, вместо того, чтобы сосредоточиться на здоровье своих граждан и на собственных серьезных проблемах, связанных с восстановлением экономики. Никому сейчас не нужен конфликт, меньше всего России.

Нуланд отметила, что в этой ситуации Украина не является агрессором. "Это Россия вторглась в Украину в 2014 году, насильно оккупировала Крым и продолжает вести войну на украинской территории", - сказала она. Нуланд отметила, что НАТО не представляет угрозы и для России - "если, конечно, Россия не решит представлять угрозу для НАТО". Она подчеркнула, что у НАТО не было необходимости иметь войска рядом с Россией, "пока Россия не вторглась в Украину в 2014 году". Нуланд считает, что "Россия создала ситуацию, которая приближает нас к их границам".

Виктория Нуланд добавила, что США понимают под деэскалацией напряженности у границ Украины отвод российских войск. В то же время новые учения с участием трех тысяч военных, о которых Россия объявила 11 января, по мнению заместителя госсекретаря, говорят об обратном.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, выступая на брифинге, сказал, что Россия переместила 100 тысяч военных к границам Украины, "чтобы напугать и принудить". По его словам, США обеспокоены, что Россия применит схему 2014 года и используют "спекулятивные объяснения и оправдания", чтобы пересечь границу.

"Деэскалация в данном случае требует, чтобы российские войска вернулись в казармы, чтобы [объявленные 11 января] учения были либо объяснены, либо прекращены, чтобы тяжелое вооружение вернулось в свои обычные места хранения", - сказал Нед Прайс.

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя слова Нуланд и Прайса, сказал, что "обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах". Антонов призвал США "отказаться от агрессивной риторики".

С осени 2021 года западные СМИ и политики сообщают, что Россия стянула к границам Украины значительные войска, что может говорить о подготовке к вторжению. Россия отрицает планы вторжения.

На фоне новостей об усилении напряженности у границ Украины российские власти предложили США и НАТО договориться о гарантиях безопасности в Европе. В частности, Россия предложила, чтобы НАТО не расширялся на восток и не принимал Украину в свой блок. 10 января в Женеве прошли первые переговоры между Россией и США, на 12 января намечены переговоры России и НАТО. 13 января эту тему будут обсуждать в ОБСЕ.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/412270
Теги:
Россия, США, Украина, учения
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