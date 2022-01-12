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Акылбек Жапаров встретился с предпринимателями ТРК "Дордой"

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с предпринимателями торгово-рыночного комплекса "Дордой". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что кабинетом министров не вводятся новые налоги, более того в случае если оборот не достигает 8 миллионов сомов, действует норма, в соответствии с которой предприниматель освобождается от уплаты налогов.

"Мы вводим фискализацию и цифровизацию для того, чтобы иметь систему учета и движения товаров как внутри страны, так и за ее пределами. Это не наша прихоть, это требование рынка и времени. Мы готовы к диалогу, давайте придем к такому алгоритму, который будет удобен как для вас, так и для нас", - сказал он.

Глава кабмина отметил, что из-за плохой информационно-разъяснительной работы идет неверная трактовка целей введения контрольно-кассовых машин.

"Мы готовы разговаривать с каждым торговцем на рынке и на простых примерах объяснить, что учет должен быть везде, он поможет избавиться от контрабанды и ввоза неучтенного товара", - добавил Жапаров.

Предприниматели согласились с тем, что информационно-разъяснительная работа была проведена на низком уровне.

Они отметили, что при введении контрольно-кассовых машин необходимо учитывать сегмент розничной и оптовой торговли, а также исходить из индивидуальных особенностей реализуемого товара и получаемую маржу.

По итогам встречи стороны пришли к мнению о необходимости создания рабочей группы из числа представителей Министерства экономики и коммерции, Государственной налоговой службы при Министерстве финансов, Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики и других профильных государственных органов, а также предпринимателей торгово-рыночного комплекса "Дордой", которые совместно разработают индивидуальные условия введения контрольно-кассовых машин для представителей малого бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/412274
Теги:
Акылбек Жапаров, Дордой, рынок
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