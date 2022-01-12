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В Кыргызстане все коммерческие банки работают в штатном режиме

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане все коммерческие банки работают в штатном режиме и стабильно предоставляют весь спектр банковских услуг. Об этом сообщает пресс-служба Союза банков Кыргызстана.

"В связи с участившимися случаями распространения информации негативного характера, с призывами закрытия счетов в отдельно взятых банках, которую распространяют посредством мессенджеров и в социальных сетях, ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана" официально заявляет: данная информация является ложной, целью которой является дестабилизация банковского сектора Кыргызской Республики!" - говорится в сообщении объединения.

"На данный момент все коммерческие банки работают в штатном режиме и стабильно предоставляют весь спектр банковских услуг. Никаких изменений в деятельности коммерческих банков нет, они работают в обычном режиме и поводов для беспокойства нет. Текущая ситуация в соседнем государстве никак не влияет на стабильность работы банков нашей страны", - говорит президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

Сообщается, что на прошедшей 7 января 2022 г. встрече руководства Национального банка КР с руководителями коммерческих банков, ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" и Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики, участниками было отмечено, что банковская система стабильна и устойчива и соответственно нет оснований для беспокойства клиентов, вкладчиков и других кредиторов банков. К тому же владельцы денежных вкладов в нашей республике защищены от потери своих денег, поскольку в республике с 2008 года работает специальная организация по страхованию вкладов - Агентство по защите депозитов КР.

Коммерческие банки обеспечивают своевременное проведение безналичных платежей и расчетов через системы дистанционного банковского обслуживания в режиме "24/7", бесперебойное функционирование банкоматов и терминалов, а также обеспечивают их безопасность. Регулятор системы в лице Национального банка постоянно отслеживает и контролирует ситуацию и при необходимости примет меры для дальнейшего обеспечения стабильной и безопасной работы банковской и платежной систем страны.

Союз банков Кыргызстана просит клиентов коммерческих банков проверять информацию на достоверность и не верить распространяемым заведомо ложным слухам. Также просим проявить бдительность, так как активизировались различные мошенники, представляющиеся работниками банков, которые запрашивают информацию о вас.

"Напоминаем, что вся необходимая информация уже есть у специалистов банков. В случае если вы выявили подозрительные действия, просим вас не сообщать данные ваших карт, кодов с СМС и сразу сбрасывать вызов. При возникновении вопросов просим вас связываться с банком напряму", - говорится в сообщении Союза банков Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/412277
Теги:
банковский сектор, Нацбанк
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