В Бишкеке ЦГСЭН рекомендует проводить совещания и встречи в онлайн формате

В Бишкеке Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора рекомендует проводить совещания и встречи в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в связи с увеличением количества зараженных, напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией в столице и выявлением штамма "омикрон".

Штамм "омикрон" отличается высокой степенью передачи, быстрым распространением среди населения и сокращением инкубационного периода.

"Просим соблюдать меры предосторожности: отказаться от посещения массовых мероприятий, соблюдать дистанцию, носить маски, чаще мыть руки и проветривать помещение, пользоваться антисептиком и получить прививку. Вакцинация – единственный эффективный способ борьбы с вирусом", - говорится в сообщении мэрии.