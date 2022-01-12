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В Бишкеке ЦГСЭН рекомендует проводить совещания и встречи в онлайн формате

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора рекомендует проводить совещания и встречи в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в связи с увеличением количества зараженных, напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией в столице и выявлением штамма "омикрон".

Штамм "омикрон" отличается высокой степенью передачи, быстрым распространением среди населения и сокращением инкубационного периода.

"Просим соблюдать меры предосторожности: отказаться от посещения массовых мероприятий, соблюдать дистанцию, носить маски, чаще мыть руки и проветривать помещение, пользоваться антисептиком и получить прививку. Вакцинация – единственный эффективный способ борьбы с вирусом", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/412280
Теги:
коронавирус, карантин
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