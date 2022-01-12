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Российские госСМИ понизили уровень враждебности к Украине

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- Умар Тамашев
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Враждебное освещение Украины в российских государственных СМИ заметно снизилось перед переговорами России с США, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование чешской компании Semantic Visions.

Эксперты проанализировали около 19 миллионов страниц с российским доменным именем .ru и порядка 24 тысчи источников и пришли к выводу, что негативные сообщения об Украине, число которых неуклонно росло в предыдущие месяцы, с начала декабря стали появляться все реже.

В Semantic Visions отметили, что ситуация почти идентична прошлой весне, когда негатив в отношении Украины в российских СМИ достиг пика и начал снижаться перед тем, как в конце апреля правительство России объявило о прекращении крупного наращивания сил на границе соседнего государства. Это произошло после того, как США предложили Владимиру Путину провести личную встречу с Джо Байденом в Женеве, пишет Bloomberg.


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URL: https://www.vb.kg/412286
Теги:
Россия, Украина, мировые новости
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