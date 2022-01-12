В Кыргызстане может быть введено временное госрегулирование цен на молоко

В Кыргызстане может быть введено временное государственное регулирование цен на молоко жирностью 2,5-3,2 процента. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства антимонопольного регулирования.

Сообщается, что рынок молока, а также продуктовые сегменты этого рынка в нашей республике относятся к конкурентным рынкам. Потребность в молоке и молочных продуктах на нашем рынке обеспечивается в основном за счет собственного производства и импортными поставками из стран ЕАЭС.

Исключением является закупка и переработка молока в отдельных областях, где осуществляют свою деятельность субъекты-доминанты.

Так, в государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках КР, по закупке молока включены:

в июне 2018 г. по Чуйской области - ОсОО "Умут и Ко" на основании статьи 4 Закона Кыргызской Республики "О конкуренции"; в августе 2019 г. по Таласской области - 4 хозяйствующих субъекта – ЗАО "Талас Сут", ОАО "Арашан", ИП Тууганбаев Б., ОсОО "Эмилия" на основании пунктов 1, 4, 5 части 1 статьи 4 Закона Кыргызской Республики "О конкуренции".

За деятельностью вышеперечисленных субъектов пока ведется только экономико-статистическое наблюдение в рамках Закона КР "О конкуренции" без прямого государственного регулирования. Однако сейчас на стадии принятия находится проект закона "О ценообразовании", которым будут пересмотрены требования к субъектам-доминантам. В частности, это декларирование цен и обоснованность их повышения (указание причин).

Также молоко жирностью 2,5-3,2 процента включено в перечень социально значимых товаров, на которые может быть введено временное государственное регулирование цен на внутреннем рынке КР (постановлением правительства Кыргызской Республики "О государственном регулировании цен на отдельные виды социально значимых товаров" от 22 апреля 2009 года № 242).

В связи с чем в целях применения мер антимонопольного реагирования в случае выявления необоснованного роста цен госагентством на постоянной основе проводится мониторинг цен, в том числе и на молоко.