Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

В Каинды задержан подозреваемый в убийстве 33-летнего мужчины

202  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Панфиловском районе задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 11 января 2022 года примерно 01:46 в органы внутренних дел Панфиловского района поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в одной из квартир, расположенных в городе Каинды. Оперативники выехали на место и обнаружили труп А.К., 1988 года рождения, с признаками насильственной смерти.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступлений, предусмотренных статей 122 ("Убийство") УК.

"В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Панфиловского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС Панфиловского района А.А., 1987 года рождения. В настоящее время все обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412297
Теги:
ГУВД, задержание, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  