В Каинды задержан подозреваемый в убийстве 33-летнего мужчины

В Панфиловском районе задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 11 января 2022 года примерно 01:46 в органы внутренних дел Панфиловского района поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в одной из квартир, расположенных в городе Каинды. Оперативники выехали на место и обнаружили труп А.К., 1988 года рождения, с признаками насильственной смерти.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступлений, предусмотренных статей 122 ("Убийство") УК.

"В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Панфиловского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС Панфиловского района А.А., 1987 года рождения. В настоящее время все обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.