Разыскивается 8-летний Бахрам Бахрамов. Он пропал две недели назад

Сотрудниками УВД Ленинского района города Бишкека ведутся поисковые мероприятия по установлению местонахождения 8-летнего Бахрамова Бахрама Акбаровича.

12 января 2022 года в УВД Ленинского района города Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы Б.А. об оказании содействия в поиске его сына Бахрамова Бахрама Акбаровича, 2013 года рождения, который 28 декабря 2021 года примерно в 13 часов, находясь на пересечении улицы Бейшеналиева и проспекта Чуй, ушёл в неизвестном направлении. О его местонахождении неизвестно до сих пор.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района города Бишкека.

Приметы: рост примерно 130 см, волосы чёрные, глаза карие, среднего телосложения.

В день пропажи мальчик был одет в куртку коричневого цвета, серые спортивные штаны, чёрные сапоги, на голове - черно-серая шапка.

Особые приметы: передние верхние два зуба отсутствуют.

Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Бахрамова Бахрама Акбаровича, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-605, 0 (312) 444- 457, 0 (312) 352-632, 0 (500) 032-000, 0 (553) 102-465, 0 (703) 401-600, 0 (705) 450-553, 0 (553) 102-880, 0 (500) 032-000, 0 (708) 051-949 и 102.