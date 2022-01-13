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В Эквадоре появится деревня с 3D-домами из отходов какао-бобов

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- Анастасия Карелина
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Архитекторы из Ателье Валентино Гарери решили застроить Эквадор домами из мусора от производства шоколада. Компания представила проект деревни с напечатанными на 3D-принтере зданиями из отходов какао-бобов. Об этом сообщает Designboom.

Специалисты хотели, чтобы конструкции домов были модульными и способными менять форму или размер в зависимости от места расположения. Все постройки будут выполнены из местных материалов, таких как бамбук и волокно из скорлупы какао-бобов. Таким образом, удастся защитить планету от выбросов во время транспортировки сырья.

Архитекторы вместе с эквадорским производителем шоколада MUZE и благотворительной организацией Avanti задумали создать независимое и многофункциональное пространство. В новой деревне будет шоколадная фабрика, завод по переработке отходов какао, образовательный и исследовательский центры, жилые помещения, зона для коворкинга и место для экотуризма. В планах подключить деревню к блокчейну и NFT.

Своими цветами здания напоминают домики местных жителей и оттенки плодов какао. Форма же построек отсылает нас к образцам эквадорского искусства. Кроме того, в крыши домов встроены специальные резервуары для сбора дождевой воды.

На территории поселка оборудуют пешеходные улицы и велодорожки, а также установят необходимую инфраструктуру для электромобилей.

В деревню нельзя будет въехать на грузовиках или на машинах с двигателями внутреннего сгорания. Для такого транспорта предусмотрен объездной путь.


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URL: https://www.vb.kg/412307
Теги:
архитектура, в мире
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