В Чуйской области обнаружили тайник с оружием

ГКНБ Кыргызской Республики на территории Кеминского района Чуйской области был обнаружен тайник с пистолетом неустановленной марки, гладкоствольным обрезом, ручной гранатой Ф-1 и несколькими десятками боеприпасов калибра 5,6×15,6 мм R. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, по предварительным данным, изъятое оружие и боеприпасы готовились криминальными элементами к использованию для совершения преступлений.

В настоящее время проводятся мероприятии по установлению происхождения изъятого оружия и лиц, организовавших данный схрон.

ГКНБ Кыргызской Республики предупреждает, что незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а равно боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств влекут уголовную ответственность. В то же время лица, добровольно сдавшие в правоохранительные органы огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности".