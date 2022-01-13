Таиланд решил ввести туристический сбор с апреля

Таиланд планирует ввести туристический сбор с апреля. Страна намерена потратить вырученные деньги на развитие туристических объектов и покрытие страховки для туристов, пишет Forbes.

Таиланд планирует взимать с иностранных туристов сбор в размере 300 батов (9 долларов) с апреля, заявил официальный представитель правительства страны Тханакон Бунконгванчан.

Представитель правительства пояснил, что эти деньги будут использованы для развития туристических достопримечательностей и покрытия страховки от несчастных случаев или смерти туристов. Часть денег будет направлена на то, чтобы позаботиться о туристах, рассказал Reuters глава туристического управления Таиланда Ютхасак Супасорн. Он пояснил, что страна столкнулась с ситуацией, когда страховка не покрывала расходов туристов, и забота о них стала бременем королевства.

Максимальная страховая выплата составит 1 млн батов в случае смерти и 500 000 батов для оплаты медицинских расходов. По словам Бунконгванчана, сбор будет включен в стоимость авиабилетов. Варианты сбора с туристов, которые прибывают наземным транспортом, власти еще рассматривают.

Он добавил, что в этом году Таиланд готовится принять от 5 до 15 млн иностранных туристов. По его словам, ожидается, что в этом году иностранные туристы принесут стране 800 миллиардов батов (почти 24 миллиарда долларов).