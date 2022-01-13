Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

Таиланд решил ввести туристический сбор с апреля

189  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Таиланд планирует ввести туристический сбор с апреля. Страна намерена потратить вырученные деньги на развитие туристических объектов и покрытие страховки для туристов, пишет Forbes.

Таиланд планирует взимать с иностранных туристов сбор в размере 300 батов (9 долларов) с апреля, заявил официальный представитель правительства страны Тханакон Бунконгванчан.

Представитель правительства пояснил, что эти деньги будут использованы для развития туристических достопримечательностей и покрытия страховки от несчастных случаев или смерти туристов. Часть денег будет направлена на то, чтобы позаботиться о туристах, рассказал Reuters глава туристического управления Таиланда Ютхасак Супасорн. Он пояснил, что страна столкнулась с ситуацией, когда страховка не покрывала расходов туристов, и забота о них стала бременем королевства.

Максимальная страховая выплата составит 1 млн батов в случае смерти и 500 000 батов для оплаты медицинских расходов. По словам Бунконгванчана, сбор будет включен в стоимость авиабилетов. Варианты сбора с туристов, которые прибывают наземным транспортом, власти еще рассматривают.

Он добавил, что в этом году Таиланд готовится принять от 5 до 15 млн иностранных туристов. По его словам, ожидается, что в этом году иностранные туристы принесут стране 800 миллиардов батов (почти 24 миллиарда долларов).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412315
Теги:
Тайланд, туризм, мировые новости, новости планеты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  