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Мужчина водворен в ИВС за мошенничество с коровой

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- Назгуль Абдыразакова
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В Аламудунском районе задержан мужчина по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в середине сентября месяца 2021 года в органы внутренних дел Аламудунского района с заявлением обратился гражданин О.Н., который в заявлении указал, что малоизвестный ему гражданин в апреле месяце 2021 года, войдя в доверие, взял у него крупно-рогатый скот в количестве одной головы общей стоимостью 78 000 сомов для проведения банкета (той), обещая рассчитаться с ним в течение трех дней и в качестве залога оставив правоустанавливающие документы на автомашину, принадлежащие третьему лицу.

"Позже он скрылся в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений по признакам преступлений, предусмотренных статьей 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции была установлена личность указанного мужчины, которым оказался М.А. В ходе дальнейших следственных мероприятий было установлено, что указанный мужчина проживал на территории Джалал-Абадской области, но в последние три года не проживает по указанному адресу и не имеет постоянного места жительства. 24 декабря 2021 года подозреваемому М.А. заочно было предъявлено обвинение в совершении данного преступления и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района 11 января текущего года подозреваемый М.А. был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкека. В настоящее время досудебное производство продолжается", - говорится в сообщении управления.


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URL: https://www.vb.kg/412319
Теги:
задержание, мошенничество, Чуйская область
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