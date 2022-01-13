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Число заболевших коронавирусом в Узбекистане стремительно растет

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Число заболевших коронавирусом в Узбекистане стремительно растет пятый день подряд. За прошедшие сутки выявлено уже 714 больных коронавирусом, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минздрава.

В числе лидеров – Ташкент (+387), Ташкентская (+109) и Джизакская области (+51). За 12 января от коронавируса скончались 3 человека, общее число умерших от этой болезни достигло 1508.

По сравнению с предыдущим днем число больных выросло на 110 – 11 января было выявлено 604 больных.

Напомним, что накануне вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов предупредил, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной.


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URL: https://www.vb.kg/412322
Теги:
Узбекистан, коронавирус
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