Число заболевших коронавирусом в Узбекистане стремительно растет пятый день подряд. За прошедшие сутки выявлено уже 714 больных коронавирусом, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минздрава.

В числе лидеров – Ташкент (+387), Ташкентская (+109) и Джизакская области (+51). За 12 января от коронавируса скончались 3 человека, общее число умерших от этой болезни достигло 1508.

По сравнению с предыдущим днем число больных выросло на 110 – 11 января было выявлено 604 больных.

Напомним, что накануне вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов предупредил, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной.