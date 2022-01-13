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Эксперты: лавовые туннели можно использовать для строительства баз на Луне

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- Алина Мамаева
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Лавовые туннели, которые образовались ранее во время вулканической деятельности на Луне, могут быть использованы в качестве защиты от радиации и метеоров при строительстве баз. Такое мнение выразили специалисты Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина в статье, опубликованной в журнале "Пилотируемые полеты в космос" (издание ЦПК).

"Лунные лавовые туннели - уникальные геологические образования, имеющие потенциал освоения в качестве укрытия для будущих долговременных космических баз", - говорится в материале.

Специалисты уточнили, что в настоящее время подповерхностные пустоты определены на Луне и Марсе, также есть подтверждение их существования на Венере, Фобосе, Эросе, Гаспре, Иде, Энцеладе и Европе.

"Лавовые трубки - это каналы, которые получаются при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы, поверхностные слои лавы из-за контакта с внешней средой, которая гораздо холоднее самой лавы, остывают быстрее и становятся монолитными, образуя твердую корку", - отметили они.

Протяженность таких туннелей, говорится в материале, может достигать сотен метров и более, а толщина покрывающего слоя - 10 метров. "Внутренние пространства этих лавовых трубок могут стать естественным укрытием от проникающей радиации, экстремальных температур и метеоритных ударов, а также значительно упростить систему поддержания климата", - отмечается там.

Еще одним преимуществом является отсутствие пыли в таких пространствах. Также в туннелях могут содержаться отложения в виде водяного и углекислого льда, что обеспечит людям воду и полезное минеральное сырье, которое можно использовать для получения метана. В качестве недостатков специалисты привели малое количество естественного света.


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URL: https://www.vb.kg/412323
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