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Столичные деревья освобождают из бетонного плена

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальные предприятия "Бишкекзеленхоз" и "Бишкекасфальтсервис" продолжают освобождать деревья из цементного плена. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, работа проводится сотрудниками муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" по инструкции озеленителей.

"Чтобы вызволить дерево, проводят обрезку дорожного полотна вокруг деревьев, которые растут вдоль тротуаров.Таким образом, создают приствольные круги для благоприятной жизни зеленых насаждений.

Сейчас работа ведется в Ленинском районе по улицам: Ч. Айтматова, пересекает Гагарина, проспекте Молодой Гвардии, от улицы Токтогула до Боконбаева, Шота Руставели. Ранее аналогичное мероприятие проведено на территории Свердловского района.

На сегодняшний день освободили из бетонного плена уже более 100 городских деревьев.

Всего по столице обнаружено 800 деревьев, которые нуждаются в помощи. Все деревья будут освобождены к весне этого года", - говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/412325
Теги:
мэрия, Бишкек, Бишкекзеленхоз, деревья в Бишкеке
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