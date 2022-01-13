В Караколе мальчик чуть не умер от холода, ему помогли милиционеры

В Караколе ребенок чуть не замерз насмерть, его спасли милиционеры. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в передвижной пункт милиции ОВД города Каракола обратилась жительница областного цента, сообщившая, что во дворе многоэтажного дома на морозе длительное время без присмотра взрослых находится ребёнок в возрасте примерно 6-7 лет. На ее сообщение милиционеры отреагировали мгновенно и вскоре обнаружили мальчика, который брел в неизвестном направлении. У малыша настолько окоченело лицо, что он не мог говорить от холода.

Инспекторы ИДН городской милиции отпоили горячим чаем мальчика, а после стали расспрашивать. Ребенок рассказал, что его мать длительное время находится в алкогольном опьянении.

"В последний раз, когда они шли вместе, мать, будучи в нетрезвом состоянии, уснула на улице, а он ушел дальше. Когда пришел обратно, то не обнаружил ее", - говорится в сообщении.

Милиционеры, составив всю необходимую документацию, временно поместили малыша в детский дом, а сами приступили к поиску матери ребенка. Вскоре она была обнаружена в нетрезвом состоянии на одной из улиц города. На вопрос, где находится её ребенок, она не смогла ответить.

Собранные инспекторами ИДН ОВД города Каракола материалы переданы в отдел по защите детей мэрии города для принятия соответствующих мер.