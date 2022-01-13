В Великобритании хирург выжигал на печени пациентов свои инициалы

В Великобритании хирург-трансплантолог Саймон Бремхолл оставил на печени двух пациентов свои инициалы. Об этом сообщает Daily Mail.

Бремхолл применял аргоновый резектор (устройство, которое используется для остановки кровотечения во время операций на печени), чтобы вывести свои инициалы высотой около четырех сантиметров в органах двух пациентов.

Действия Брэмхолла заметил его коллега во время операции в 2013 году.

В 2014 году врач сам уволился из медучреждения. А в 2018 году за этот поступок он заплатил штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов.

В декабре 2020 года его временно отстранили от профессиональных обязанностей, но через пять месяцев медику удалось через суд отменить запрет.

Британская Служба трибунала врачей-практиков (MPTS) расценила его действия как "профессиональное высокомерие". Пациенты утверждали, что им был нанесен "значительный эмоциональный ущерб", ведь на состояние здоровья эти "метки" не влияют.

"Физическое насилие над двумя уязвимыми пациентами, которые находятся в бессознательном состоянии в клинических условиях, один из которых подвергся значительной и длительной эмоциональной вреда, серьезно подрывает доверие пациентов и общества к медицинской профессии. А также неизбежно наносит дурную славу профессии в целом", - говорится в решении трибунала.

Отмечается, что недавно Брэмхолла окончательно вычеркнули из медицинского реестра. Теперь ему навсегда запрещено заниматься врачебной деятельностью.