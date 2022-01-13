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ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся коронавирусом за сутки в мире

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Почти 3,4 млн заразившихся коронавирусом зарегистрировано в мире за последние сутки, что является самым высоким суточным показателем за все время пандемии. Эти данные опубликовала в среду вечером Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Впервые число выявленных в течение 24 часов случаев ковида превысило 3 млн.

По состоянию на 20:04 мск 12 января в ВОЗ поступили сведения о 312 173 462 инфицированных и 5 501 000 умерших с начала пандемии. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 395 785, летальных исходов - на 7 735.

Предыдущий антирекорд был установлен 6 января: в течение 24 часов в ВОЗ пришли сообщения о 2 618 130 заразившихся. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 310 млн была пройдена 12 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 61 332 277. Далее следуют Индия (36 070 510), Бразилия (22 558 695), Великобритания (14 732 598) и Франция (12 246 358). Летальных исходов больше всего в США - 833 519, вторую строчку занимает Бразилия (620 091), третью - Индия (484 655). Далее следуют Россия (318 432) и Мексика (300 573).

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/412336
Теги:
ВОЗ, коронавирус
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