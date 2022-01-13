В Польше рассказали о "дьявольском плане" США против России

Американо-российские переговоры завершатся провалом, поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта. Такую точку зрения выразил Адам Смех (Adam Śmiech) в колонке для польской газеты Myśl Polska.

По его мнению, Россия загнана в угол. Это подтверждается заявлением российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Москве некуда отступать, отмечает Смех. "Если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежной", - убежден автор. Он подчеркивает, что американские власти не хотят ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей. В то же время им нужна война на Украине, в которую они пытаются втянуть Россию.

Смех отмечает, что при этом США и НАТО разработали "поистине дьявольский план", поскольку он предполагает ситуацию, в которой представители русского и украинского народов, имеющие общие религиозные и культурные корни "будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта". Автор публикации также называет удобным положение Соединенных Штатов, поскольку их военные не пострадают от боевых действий.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода "Северный поток-2". Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.