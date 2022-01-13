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Домогательства на работе в Кыргызстане воспринимают как насилие

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- Светлана Лаптева
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Организация Инициатива ЕС-ООН "Луч света" совместно с Ассоциацией "Центр Гендерной Информации" провели тренинг для сети КyWRAW по теме "Домогательство в сфере труда как особая форма насилия".

Цель мероприятия: объединение усилий женского движения по информированию широкой общественности о негативных последствиях насилия и домогательств на рабочем месте и необходимости регулирования этих вопросов на законодательном уровне.

- Тема гендерного насилия является ключевой для Инициативы "Луч света". При этом очень важно, что внимание фокусируется не только на семейном насилии, но и на других формах насилия, которые не так хорошо освещаются у нас в общественном и публичном пространстве. У членов сети как раз уже есть потенциал и опыт практики общественного давления по разным вопросам. Также у нас будет ресурсная площадка, где они смогут оттачивать эти адвокационные и лоббистские интервенции. Мы надеемся, что те информационные сессии, которые они запланировали в рамках тренинга, будут проводиться в cтуденческой, образовательной среде, в секторе здравоохранения, среди журналистов и правоохранительных органов, поскольку это те структуры, которые первыми должны, как звено системы, отвечать и реагировать на факты сексуальных домогательств,- отметила тренер Анара Ниязова.

В рамках двухдневного тренинга 40 членов сети KyWRAW из разных регионов Кыргызстана повысили знания по вопросу харассмента, в том числе о законопроекте по противодействию насилию и домогательствам на рабочем месте. По итогам тренинга, участниками был разработан единый план действий по информированию общественности о проблеме харассмента и подписаны Меморандумы о сотрудничестве.

- Мы сегодня получили знания в теоретической части. И теперь должны интегрировать эту теорию в свои запланированные мероприятия и в деятельность нашей организации. Мы, как члены сети KyWRAW, благодаря тренингу теперь четче видим свою роль, с чего мы должны начинать, как должны это делать и как дальше противодействовать домогательствам на рабочих местах. Будет недостаточно изменить только законодательство, необходимо работать и с населением, которое должно признать проблему домогательств и найти пути ее решения, - пояснила участница тренинга, ОФ "ДИА" Авазкан Ормонова.

Для справки:

Сеть КyWRAW (Сеть организаций гражданского сектора по мониторингу прав женщин в Кыргызской Республике)была создана в 2011 г. в целях мониторинга и продвижения политических и экономических прав женщин в КР. В сеть входят правозащитные неправительственные организации по всему Кыргызстану.

В январе 2020 года в партнерстве с Правительством Кыргызской Республики ЕС и ООН запустили многолетнюю страновую программу в рамках глобальной Инициативы "Луч света" (SpotlightInitiative) по искоренению всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Цель программы - создать среду, в которой все женщины и девочки в Кыргызстане, особенно наиболее уязвимые, живут без насилия и пагубных практик, в том числе детских браков и ала качуу. Программа включает комплекс интегрированных мер в области политики и законодательства, укрепления институтов, предотвращения насилия, предоставления услуг пострадавшим от насилия, сбора качественных данных и поддержки женского движения и гражданского общества. Программа реализуется пятью агентствами ООН (ООН-Женщины, ЮНФПА, ПРООН, ЮНИСЕФ и УНП ООН) под общим руководством Постоянного Координатора ООН в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/412341
Теги:
насилие, Кыргызстан
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