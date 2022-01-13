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В Караколе прошел чемпионат по шахматам. Самому маленькому игроку 3 года

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- Назгуль Абдыразакова
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Чемпионат Кыргызстана среди детей впервые в истории независимости Кыргызской Республики прошел в городе Караколе со 2 по 10 января этого года. Об этом сообщает Федерация шахмат КР.

По ее данным, в интеллектуальной спортивной игре приняли участие более 320 участников со всех 7 областей Кыргызстана.

"Турнир проходил по швейцарской и круговой системе в 7 или 9 туров среди девочек и мальчиков отдельно. Данный чемпионат является самым престижным с точки зрения перспектив юных шахматистов Кыргызской Республики. Победители-чемпионы и призеры данного турнира представят нашу страну на чемпионате мира 2022 и на официальных чемпионатах Азии и Западной Азии.

Более того, на этом чемпионате были впервые транслированы партии на платформах Lichess.org, Youtube.com и Livechesscloud.com, где болельщики могли наблюдать за 13 партиями лидеров в режиме реального времени.

Призовой фонд чемпионата составил 105 000 сом. Все участники чемпионата получили памятные подарки от города Каракол и спонсоров чемпионата.

В ходе турнира самым молодым участником стал Ибраимов Давид, мальчик 2019 года рождения и представитель сборной Иссык-Кульской области. Приз за самую красивую партию получил Рахатбеков Тилеген, который в острой партии сыграл в ничью с национальным мастером Кыргызстана – Дегенбаевым Азизом", - говорится в сообщении федерации.


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URL: https://www.vb.kg/412342
Теги:
чемпионат, шахматы, Кыргызстан
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