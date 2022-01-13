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В России важные объекты начнут охранять умные роботы-пулеметы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Военные объекты в России скоро будут защищать роботы-пулеметы с элементами искусственного интеллекта. При охране особо важных объектов будут применяться принципиально новые стационарные бронированные установки, вооруженные пулеметами, рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве.

Сейчас разработка уже в высокой степени готовности, в ближайшее время ее планируют отправить на испытания. После принятия на вооружение новую установку включат в качестве одного из боевых элементов в состав перспективного комплекса охраны военных объектов, отметили источники.

Внешне новый робот-охранник напоминает бронированную башню от боевой машины. В случае тревоги установка приводится в боевое положение.

Установка получила штатные оптико-электронные системы, а также радиолокаторы, которые позволяют обнаружить цели не только при дневном, но и ночном освещении.

Она сделана с применением технологий, которые используются при создании нейросетей. Специальный алгоритм позволяет искусственному интеллекту определить, кто попал в запретную зону - человек или, например, зверь.

При этом электроника может понять, насколько человек опасен для объекта, сравнив его поведение с зашитыми в матрице примерами. Например, она идентифицирует боевое стрелковое оружие в руках противника и отличит его от охотничьего.

Также в алгоритм заложены те или иные признаки террористической деятельности в поведении человека. Их наличие позволит электронике предупредить оператора об опасности. Исходя из характеристик цели или рельефа будет принято решение о том, когда и в каком режиме лучше поразить цель.

Открыть огонь новая установка сможет только по команде военнослужащего. Он сможет следить за обстановкой дистанционно - из укрытия или командного пункта. Оператор сможет самостоятельно руководить роботом-охранником. Для этого у него есть пульт дистанционного контроля и управления, на который он получает картинку от средств слежения, входящих в штатный набор оборудования установки.


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URL: https://www.vb.kg/412343
Теги:
оружие, Россия, Вооруженные силы
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