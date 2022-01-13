Глава Россотрудничества назвал министра Казахстана "русофобской дрянью"

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым из-за его критических высказываний о русских. Об этом заявил глава Россотрудничества в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что Россотрудничество в связи со спецификой своей деятельности работает в том числе и с министерствами, занимающимися информационной работой. По словам Примакова, он уважает суверенитет Казахстана и не имеет права вмешиваться в кадровую политику его руководства, как и российский МИД.

По его словам, он внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации.

Он привел несколько высказываний нового министра, в которых тот нелестно отзывается о русских, называет их "навязанной диаспорой", а о Великой Отечественной говорит как о "чужой войне".

"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?

Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов, в иных странах никто не гонит.

Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный, будто в совок попал!! В крови у них что ли?" - написано в сообщении.

"Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву проходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чём ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова - пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту. Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные, наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане", - также написал в своем сообщении Евгений Примаков.

"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации", - заключил глава Россотрудничества.

В этот же день Аскар Умаров опубликовал ответ на своей странице в "Фейсбуке". Он попросил не демонизировать его.

"Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам как, например, День Победы и т. д.

Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны.

Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями.

Планируем создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом. Готов вместе работать для общей пользы", - написал Аскар Умаров.