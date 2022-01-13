Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

Глава Россотрудничества назвал министра Казахстана "русофобской дрянью"

432  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым из-за его критических высказываний о русских. Об этом заявил глава Россотрудничества в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что Россотрудничество в связи со спецификой своей деятельности работает в том числе и с министерствами, занимающимися информационной работой. По словам Примакова, он уважает суверенитет Казахстана и не имеет права вмешиваться в кадровую политику его руководства, как и российский МИД.

По его словам, он внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации.

Он привел несколько высказываний нового министра, в которых тот нелестно отзывается о русских, называет их "навязанной диаспорой", а о Великой Отечественной говорит как о "чужой войне".

"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?

Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов, в иных странах никто не гонит.

Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный, будто в совок попал!! В крови у них что ли?" - написано в сообщении.

"Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву проходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чём ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова - пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту. Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные, наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане", - также написал в своем сообщении Евгений Примаков.

"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации", - заключил глава Россотрудничества.

В этот же день Аскар Умаров опубликовал ответ на своей странице в "Фейсбуке". Он попросил не демонизировать его.

"Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам как, например, День Победы и т. д.

Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны.

Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями.

Планируем создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом. Готов вместе работать для общей пользы", - написал Аскар Умаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412344
Теги:
Казахстан, Россия, русский язык, Россотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  