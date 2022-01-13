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Народная артистка России Алла Сурикова попала в больницу

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- Анастасия Карелина
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Российский кинорежиссер Алла Сурикова госпитализирована в Москве. В СМИ уже начала распространяться информация о том, что у знаменитого комедиографа диагностировали COVID-19, но сама Алла Ильинична это опровергает. Об этом пишет tass.ru.

Автор любимых многими поколениями зрителей картин "Человек с бульвара Капуцинов", "Ищите женщину", "Суета сует", "Будьте моим мужем", "Чокнутые", "Московские каникулы", "Дети понедельника", "Хочу в тюрьму" и других, сценарист, педагог, обратилась к врачам, как написал mk.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, с жалобой на кашель и высокую температуру. Тест режиссера на коронавирус оказался положительным. Сурикову доставили в больницу, взяли анализы, и они показали сильный воспалительный процесс. Состояние Аллы Ильиничны медики оценивают как средней тяжести.

Но чуть позже сама режиссер опровергла эту информацию. "У меня все в порядке. Я просто обследуюсь!" – заявила она.


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URL: https://www.vb.kg/412345
Теги:
кино, Россия, COVID-19, режиссер, в мире
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