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В медучреждении Баткена имеется дорогостоящий "ЛОР-комбайн"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Баткенском областном центре семейной медицины имеется ЛОР-комбайн, который был закуплен на сумму 1,9 млн сомов из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это ультрасовременный эндоскопический аппарат для диагностики заболеваний уха, горла и носа. Прибор оборудован распылителем, отсосом и устройством нагрева. Также, аппарат имеет эндоскопы, с помощью которых врач может провести визуализацию гортани и уха. Такое современное оборудование имеется не во всех организациях здравоохранения республики. Мы стараемся чтобы жителям Баткенской области оказывалась качественная медицинская помощь", - отметил директор ОЦСМ Баткенской области Арзыбек Борубеков, .


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URL: https://www.vb.kg/412346
Теги:
Баткенская область, Минздрав, пациент
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