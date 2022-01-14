В медучреждении Баткена имеется дорогостоящий "ЛОР-комбайн"

В Баткенском областном центре семейной медицины имеется ЛОР-комбайн, который был закуплен на сумму 1,9 млн сомов из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это ультрасовременный эндоскопический аппарат для диагностики заболеваний уха, горла и носа. Прибор оборудован распылителем, отсосом и устройством нагрева. Также, аппарат имеет эндоскопы, с помощью которых врач может провести визуализацию гортани и уха. Такое современное оборудование имеется не во всех организациях здравоохранения республики. Мы стараемся чтобы жителям Баткенской области оказывалась качественная медицинская помощь", - отметил директор ОЦСМ Баткенской области Арзыбек Борубеков, .