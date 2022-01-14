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Банк России уменьшил долю активов в долларах США

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Общее снижение долларовых активов США в портфеле Банка России составило $22,9 млрд, или 19%. Таковы итоги II квартала 2021 года, опубликованные в обзоре деятельности ЦБ по управлению валютными активами. О причинах и вероятных последствиях "Известиям" рассказали эксперты.

Курс на евро и золото

Статистические данные о состоянии активов ЦБ РФ публикуют не ранее чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода - эта информация влияет на состояние финансовых рынков. Сейчас пришло время обнародовать данные за II квартал ушедшего года, и они демонстрируют продолжение взятого курса на уход от американской валюты.

В первом полугодии объем долларовых активов упал со $118,9 млрд до $96 млрд. По итогам трех отчетных кварталов (IV квартал 2020 года и I и II кварталы 2021 года), доля американской валюты снизилась на 24%, или на $30,7 млрд.

При этом в пересчете на доллары США выросли инвестиции в других валютах: в евро - на 15,4%, до $189,1 млрд, в юанях - на 2%, до $76,7 млрд, в иенах - на 12,8%, до $33,4 млрд, в австралийских долларах - на 28,3%, до $5,9 млрд, в канадских долларах - на 14,3%, до $17,6 млрд. Кроме того, подорожали золотые активы России на 3,84%, достигнув $127 млрд.

Снизились на $0,1 млрд российские инвестиции в британских фунтах стерлингов.

Примечательно, что общий объем резервных активов вырос до $585,3 млрд, или на $16,4 млрд. То есть снизился не только объем активов в долларах США, но и их доля, по итогам II квартала 2021 года - до 16,4%. В конце 2019 года эта цифра составляла 24,5%. Кроме того, доля золотых активов увеличилась на 0,2%, до 21,7%, доля евро - на 3,5%, до 32,3%. И, несмотря на рост резервов в китайских юанях, их доля снизилась в общем объеме на 0,1%, до 13,1%.

По разным корзинам

С точки зрения инвестирования диверсификация вложений - самая разумная стратегия в условиях нестабильной мировой экономики. Центробанк России успешно демонстрирует эту стратегию, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

- Речь прежде всего идет не об обидах и санкционных ответах, а о том, чтобы создать стабильно работающий при любых раскладах инвестиционный портфель. Раньше доля доллара составляла около половины от всего объема активов, и как раз это создавало опасную ситуацию зависимости резерва от темпов развития экономики США.

По мнению эксперта, эта тенденция в будущем продолжится.

- Роль экономик Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти, а следовательно, наращивать объемы этих валют имеет смысл. От доллара США в резервных валютных активах Россия, разумеется, не откажется, - рассказала "Известиям" заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

По ее словам, изменения в структуре активов Банка России обусловлены тем, что последние два года показали совершенно новые экономические процессы в мировом масштабе.

- Никто не ожидал кризиса, который случился с нами совсем недавно. И все страны мира показали, на что они реально способны. Конечно же, по итогам логично было бы пересмотреть свое отношение к различным мировым экономикам, - добавляет эксперт.

Доллар уже не тот

Уменьшение доли активов в долларах США объясняется несколькими причинами, рассуждает генеральный директор ИК "Универ Капитал" Асхат Сагдиев.

- Первая причина - снижение доли доллара как в международных расчетах в целом, так и в международной торговле РФ. Поскольку значительную часть резервов ЦБ составляют остатки на корреспондентских счетах хозяйствующих субъектов, снижение доли доллара в их операциях отражается и на составе резервов ЦБ. Вторая причина - планомерное снижение РФ вложений в суверенные облигации США. Основной объем этого снижения пришелся на 2018 год, но постепенно сокращение позиций в этих бумагах продолжается. Третья причина - курс на увеличение доли золота в резервах, также последовательно проводимый ЦБ на протяжении нескольких лет. Россия продолжает скупать золото, а золото в долгосрочной перспективе продолжает находиться в восходящем тренде. То есть оценка уже накопленных запасов золота и других драгметаллов в резервах растет, соответственно, увеличивается и приходящаяся на них доля.

По оценке эксперта, первый и третий факторы будут сильны в ближайшие годы. А вот снижение инвестирования в американские облигации Сагдиев называет близким к исчерпанию: дальше вложения в американские трежерис существенно сократиться уже не могут.

- ФРС США фактически взяла курс на повышение учетной ставки, а Евроцентробанк пока более сдержан в ужесточении своей монетарной политики. Поэтому вероятно, что доля вложений в американские облигации как РФ, так и российских финансовых организаций может даже несколько возрасти. Впрочем, доли евро и юаня, вероятно, всё же в долгосрочной перспективе продолжат рост, - говорит собеседник "Известий".

Общемировой тренд

До марта 2018 года ЦБ РФ держал в долларах 43–48% активов, а затем начал перекладывать средства в пользу евро и юаня на фоне ужесточения американских санкций против России, а также общего ухудшения отношений с США в последние годы, напоминает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

- За период с 30 июня 2020 по 30 июня 2021 года Банк России снизил долю доллара в международных резервах страны с 22,2 до 16,4%. При этом доля евро выросла с 21,7 до 31,7%, а юаня - с 2,8 до 14,2%.

По мнению эксперта, это событие не исключительное, а следует в русле общемирового тренда других центробанков на снижение доли доллара в валютных активах.

- По данным Международного валютного фонда, в период с 2015 по 2019 год доля доллара в валютных активах центробанков мира (без учета золота) снизилась с 66 до 61,69%.

При этом об отказе от американской валюты в составе резервов страны речи не идет:

- Около полугода назад глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ не планирует полностью отказываться от доллара в своих резервах, несмотря на санкционные риски. Необходимость иметь доллар в резервах диктуется необходимостью поддержания финансовой стабильности страны, у американской валюты пока еще высока доля во внешнеторговых расчетах России, а кроме того, доллар играет важную роль на мировых финансовых рынках, - заключает эксперт.

Автор: Софья Смирнова


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URL: https://www.vb.kg/412347
Теги:
банковский сектор, Россия, доллар
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