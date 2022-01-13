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В Бишкеке стартовал чемпионат страны по вольной борьбе

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- Назгуль Абдыразакова
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В Дворце спорта имени Кожомкула начался чемпионат Кыргызской Республики по вольной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба МКИСиМП КР.

По ее данным, соревнования пройдут по следующим весовым категориям: до 57 кг, до 61 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 74 кг, до 79, до 86 кг, до 92 кг, до 97 кг, до 125 кг.

"Целью чемпионата является комплектование сборной команды Кыргызской Республики по вольной борьбе, популяризация вольной борьбы, повышение спортивного мастерства спортсменов, отбор национальной сборной команды КР к участию на Чемпионат Азии и международным турнирам. Чемпионат будет проходить 13 -14 января", - говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/412349
Теги:
вольная борьба, чемпионат, Бишкек
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