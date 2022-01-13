В Бишкеке стартовал чемпионат страны по вольной борьбе

В Дворце спорта имени Кожомкула начался чемпионат Кыргызской Республики по вольной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба МКИСиМП КР.

По ее данным, соревнования пройдут по следующим весовым категориям: до 57 кг, до 61 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 74 кг, до 79, до 86 кг, до 92 кг, до 97 кг, до 125 кг.

"Целью чемпионата является комплектование сборной команды Кыргызской Республики по вольной борьбе, популяризация вольной борьбы, повышение спортивного мастерства спортсменов, отбор национальной сборной команды КР к участию на Чемпионат Азии и международным турнирам. Чемпионат будет проходить 13 -14 января", - говорится в сообщении министерства.