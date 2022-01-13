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Дети погибших сотрудников СИН будут получать стипендии

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- Назгуль Абдыразакова
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Первые стипендии вручены 10 детям сотрудников Службы исполнения наказаний при Минюсте КР, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба СИН.

По ее данным, с начала этого года дети сотрудников СИН ежемесячно будут получать стипендию в размере 1000 сомов до окончания средней школы.

"Проект по социальной поддержке членов семей сотрудников пенитенциарной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей, осуществляется при помощи благотворительных и общественных фондов,"- говорится в сообщении СИН.


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URL: https://www.vb.kg/412350
Теги:
дети, стипендия, Кыргызстан, Министерство юстиции
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