Дети погибших сотрудников СИН будут получать стипендии

Первые стипендии вручены 10 детям сотрудников Службы исполнения наказаний при Минюсте КР, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба СИН.

По ее данным, с начала этого года дети сотрудников СИН ежемесячно будут получать стипендию в размере 1000 сомов до окончания средней школы.

"Проект по социальной поддержке членов семей сотрудников пенитенциарной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей, осуществляется при помощи благотворительных и общественных фондов,"- говорится в сообщении СИН.