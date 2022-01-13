COVID в КР: Резкий рост заболеваемости обусловлен контактами на Новый год

В Кыргызстане резкий рост заболеваемости коронавирусом обусловлен большим количеством контактов в предпраздничные дни в связи с подготовкой к Новому году. Об этом заявила на брифинге в республиканском штабе по COVID-19 заведующая отделом общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова.

По ее словам, люди во время праздников интенсивно контактировали, устраивали корпоративы, семейные сборы. Другая причина - несоблюдение социального дистанцирования, масочного режима, ослабление ограничительных мер в местах большого скопления людей, позднее обращение за медпомощью и возвращение мигрантов на праздники из стран, неблагополучных по заболеваемости.

По данным Минздрава, в 937 случаях заболевание проходило в легкой бессимптомной форме, и носители инфекции могли послужить источником инфекции для своих родных и близких, коллег. Больше всего новых случаев заражения фиксируется в Бишкеке, где очень низкий охват вакцинацией. Столица сегодня находится в "красной зоне".

"Когда говорим об очередном подъёме заболеваемости коронавирусной инфекцией, мы не должны забывать, что пандемия во всем мире ещё не закончилась. Ранее Министерство здравоохранения предупреждало о возможном подъеме в январе эпидемиологической кривой - увеличения числа новых регистрируемых случаев.

Особенно рост заболевших отмечается в Бишкеке. В столицу на празднование Нового года приезжали люди со всех регионов. Также положительный результат ПЦР-тестов выявляется у граждан, вернувшихся из-за рубежа, России, Казахстана, Канады, Дубая и других стран", - отмечает она.