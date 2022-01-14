В Бишкеке жителям жилмассивов выдано 686 техпаспортов

Жителям жилых массивов в Бишкеке выдано 686 технических паспортов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, ссылаясь на данные ГУ "Кадастр".

По ее данным, по жилому массиву "Жер-Ынтымагы" принято 1070 заявлений, в 8 случаях отказано, изготовлено 898 технических паспортов.

"Также в явочном порядке по жилым массивам "Ала-Тоо", "Дордой", "Арча-Бешик", "Керамическая", "Токольдош", "Ак-Ордо", "2-е Черепки", "Кара-Жыгач", "Тынчтык", "Учкун" с 13 декабря 2021 года принято 542 заявления.

С 11 января 2022 года начаты работы и в жилмассиве "Дордой-2", жители которого подали 138 заявлений.

Напомним, что мобильные группы по выдаче техпаспортов начали работу с 7 декабря.

Выездные группы проводят обследование, а затем изготавливают технический паспорт на земельные участки с самовольным домостроением. Также горожане могут напрямую обратиться в госрегистр и оставить заявку на изготовление технического паспорта.

Изготовление технического паспорта не дает право на узаконение, в нём лишь собрана техническая информация о недвижимости. Данный документ – это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения земельных участков.

Дорогие горожане! Убедительно просим вас доверять только официальным источникам информации. Если вы стали свидетелями незаконных действий, пожалуйста, позвоните в дежурную часть ГУВД г. Бишкек по номерам: 0312 437175, 0312 437168.

Перечень документов, которые необходимы для оформления документа доступны по ссылке ", - говорится в сообщении муниципалитета.