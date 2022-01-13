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Минздрав КР объясняет, как остановить рост заболеваемости COVID-19

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане на фоне резкого увеличения случаев заболевания коронавирусом специалисты Минздрава призывают граждан пройти вакцинацию.

"Уважаемые граждане, приходите, пожалуйста, на вакцинацию. По всей стране работают прививочные пункты на базе ЦСМ. В Бишкеке также около 90 временных прививочных пунктов, которые находятся в торговых центрах. Вакцин достаточно, есть на выбор: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, "Спутник Лайт". Не надо бояться вакцинации, не нужно верить мифам, что вакцина может вызвать серьезные осложнения. Побочные эффекты, которые могут появиться после получения прививки – небольшая температура, усталость, головная боль, несопоставимы с последствиями от самого коронавируса. Защитите себя и своих близких!", - сообщает заведующая отделом общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Акматова.

Кроме вакцинации:

  1. необходимо избегать мест массового скопления людей
  2. не забывать о ношении масок
  3. менять маски через каждые 2-3 часа
  4. мыть и дезинфецировать руки
  5. соблюдать дистанцию в 1 метр
  6. проветривать помещения, делать влажную уборку (дома и в офисах).


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URL: https://www.vb.kg/412356
Теги:
Минздрав, коронавирус, Спутник V, вакцинация
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