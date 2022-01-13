Средства, поступающие от горнодобывающих компаний в КР, стали открытыми

В рамках реализации указа президента Кыргызской Республики "О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики" проведена работа по размещению информации о распределении средств, поступающих от горнодобывающих компаний в фонды развития регионов на портале "Открытый бюджет" – budget.okmot.kg. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, теперь любой гражданин страны в онлайн режиме может увидеть куда, когда и сколько уходят средств, которые поступают от горнодобывающих компаний в фонды развития регионов.

"Напомним, что фонды развития регионов открыты для финансирования развития и содержания инфраструктуры местного значения.

Следует отметить, что основной целью проведенной работы является обеспечение прозрачности распределения средств, поступающих от горнодобывающих компаний, тем самым установление гражданского контроля за их использованием", - говорится в сообщении кабмина.