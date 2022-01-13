В Бишкеке для безопасности граждан снесли аварийные деревья

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз", чтобы обезопасить горожан и гостей столицы снесли аварийные деревья вдоль тротуара по улице Юнусалиева. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета

По ее данным, ранее состоялось комиссионное обследование тополей, которое показало, что у насаждений на отрезке от улицы Сухэ-Батора до Анкара сгнила корневая система, некоторые оказались сухостойными или суховершинными.

"Акты на снос утвердили в Бишкекском территориальном управлении государственного комитета по экологии и климату КР.

Работы провели, чтобы исключить вероятность падения аварийных деревьев на прохожих при сильном ветре или мокром снеге.

Напомним, на улице Юнусалиева уже фиксировали случай падения тополя на автомобиль у стоматологической клиники "ЭлСтом".

Отметим, средний нормативный срок службы тополей в городских условиях: на улицах, проездах, площадях и магистралях составляет 40-45 лет.

По сравнению с дубом, буком, ясенем или даже сосной и елью, продолжительность жизни тополя в городских условиях крайне мала, - говорится в сообщении мэрии.