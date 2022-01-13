Во Франции учителя объявили забастовку

Во Франции сегодня, 13 января, учителя начальных школ объявили забастовку в знак протеста против сложных условий работы во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Почти 75 процентов французских учителей не вышли на работу из-за условий труда, которые еще больше усложняются из-за антиковидных мер правительства страны. Объединенный профсоюз учителей начальных школ и лицеев считает, что министр образования Жан-Мишель Бланкер своими решениями мешает образовательным учреждениям.

По мнению профсоюзов, санитарный протокол, который ввел министр образования как меру противодействия распространению COVID-19, не защищает от инфицирования. Чтобы получить возможность вернуть детей в школы, родители вынуждены делать регулярные ПЦР-тесты. Поэтому родители поддерживают забастовку.

Министр образования Бланкер в свою очередь заявил, что "с вирусом не борются забастовками". Профсоюзы рассматривают возможность продления акции вплоть до 14 января.