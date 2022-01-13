Жители Литвы подали иск на бывшего президента СССР Михаила Горбачева

Родственники четырех погибших во время январских событий 1991 года в Вильнюсе подали гражданский иск в суд, требуя привлечь к ответственности бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом пишет BNS.lt.

В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста. В ночь на 13 января группа "Альфы" штурмом взяла телецентр в Вильнюсе и удерживала его до подхода внутренних войск. В ходе операции погибли 14 человек. Еще около 600 человек пострадали.

Родственники погибших в столкновениях Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса-Пятраса Каволюкаса, Виргиниюса Дрискиса и Аполинараса-Юозаса Повилайтиса обратились в районный суд Вильнюса.

По данным издания, в иске они заявили, что представили доказательства того, что бывший президент Советского Союза руководил армией с 11 по 13 января 1991 года, но "не принял мер, чтобы предотвратить агрессию".

"Очень важно, чтобы виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности были привлечены к ответственности", - поясняет готовивший иск юрист Миндаугас Гедейкис.

Ранее в Литве был оглашен приговор по "делу 13 января". При этом только двое обвиняемых предстали перед судом лично. Это полковник запаса Юрий Мель и бывший военный Геннадий Иванов. Еще 67 обвиняемых были осуждены заочно.

23 февраля нынешнего года Верховный суд Литвы приступит к дальнейшему рассмотрению дела о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни в связи с полученными жалобами осужденных и их адвокатов.