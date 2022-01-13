Россиянин подал в суд на "Муз-ТВ" за гей-пропаганду

Россиянин Валентин Семенов через суд потребовал взыскать 24 миллиона рублей с "Муз-ТВ" за появление певца Филиппа Киркорова и шоумена Давы (Давид Манукян) в образе молодоженов на церемонии вручения музыкальной премии телеканала. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

4 июня прошла церемония вручений премий "Муз-ТВ" во дворце спорта "Мегаспорт". Артист Филипп Киркоров приехал на мероприятие в белом лимузине вместе с блогером Давидом Манукяном, при этом они были одеты в белый и черный смокинги. Телеведущий Иван Ургант сравнил их появление со свадьбой. Затем господа Киркоров и Манукян позировали для фотографов в окружении полуодетых мужчин.

В ноябре Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на 1 миллиона рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Поводом стала трансляция той же премии.