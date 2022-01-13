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Пограничники КР пересекли незаконный провоз винограда в Таджикистан

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- Назгуль Абдыразакова
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Пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли провоз контрабандного груза через границу. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, в местности Саада Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР задержал автомашину Мерседес-Бенц Спринтер под управлением гражданина Кыргызской Республики Э.Ш..

"В ходе досмотра автомобиля был обнаружен груз 18 ящиков винограда. У перевозчика отсутствовали документы на груз.

Водитель пытался нелегально провезти груз из Таджикистана в Кыргызстан. После оформления соответствующих протоколов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении ПС ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/412368
Теги:
Погранслужба, Таджикистан, Кыргызстан
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